Сценарист Юрий Арабов умер в Москве из-за болезни сердца

1:10 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве в возрасте 69 лет умер сценарист, писатель и поэт Юрий Арабов, информирует "Интерфакс", ссылаясь на союз Кинематографистов России.

Фото: Vkontakte

Отмечается, что он умер после продолжительной болезни сердца. В предыдущий вечер, около 5 часов ему стало плохо. Тело обнаружили близкие.

Известно, что Арабов начал карьеру сценариста с фильма "Одинокий голос человека" (1987 год). В дальнейшем он работал вместе кинорежиссёром Александром Сокуровым. Он написал сценарии к двенадцати картинам Сокурова. Арабов является лауреатом премии Каннского кинофестиваля, кинопремий "Ника" и "Золотой орёл".

Ранее сообщалось о том, что в Москве скончался известный кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов, который был широко известен во всем мире. Ему был 91 год. В течение своей жизни он получил шесть международных наград. Причиной смерти Сеидова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.