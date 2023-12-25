В Москве умер всемирноизвестный кинорежиссёр Язгельды Сеидов

В Москве скончался известный кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов, который был широко известен во всем мире. Ему был 91 год. В течение своей карьеры он получил шесть международных наград.

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По информации из источника Telegram-канала SHOT, тело советского режиссёра и сценариста было обнаружено утром в его квартире на площади Рогожской заставы в Таганском районе Москвы. После обнаружения тела на место были вызваны полиция и медики, однако следов насильственной смерти они не выявили.

Эксперты предварительно указали, что причиной смерти Сеидова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Более точные сведения будут известны после проведения вскрытия.

Язгельды Сеидов работал над 38 фильмами и написал 11 сценариев. Его фильм "Мужское воспитание" из 1981 года не только заслужил признание на всесоюзном уровне, но также был удостоен наград на кинофестивалях в Германии, Италии, Франции, Эквадоре, и дважды в Португалии.