В Москве скончался известный кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов, который был широко известен во всем мире. Ему был 91 год. В течение своей карьеры он получил шесть международных наград.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International