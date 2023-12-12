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Умерла 72-летняя народная артистка СССР Татьяна Таякина

2:18
Культура

Трагическая потеря для искусства случилась 9 декабря. Умерла известная советская украинская актриса, танцовщица, театральный деятель и педагог Татьяна Таякина. Она была народной артисткой Украинской ССР (присвоено звание в 1977 году) и народной артисткой СССР (1980 год).

Умерла 72-летняя народная артистка СССР Татьяна Таякина
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Таякина родилась 12 января 1951 года в Киеве и уже в молодости проявила свои таланты. В 1969 году она успешно окончила Киевское хореографическое училище, а с 1969 по 1989 год она работала солисткой в балете Киевского театра оперы и балета. С 1993 по 2010 годы она занимала должность директора Киевского хореографического училища.

Таякина была лауреатом нескольких престижных премий, среди которых международный конкурс артистов балета в Варне (1970 год), международный конкурс артистов балета и хореографов в Москве (1973 год), премия имени Анны Павловой Парижской академии танца на IV международном фестивале танца во Франции (1977 год), а также премия Ленинского комсомола (1977 год) за выдающиеся исполнительские способности и государственная премия Украинской ССР имени Шевченко (1986 год) за превосходное исполнение ролей в балете "Спящая красавица".

Таякина прекрасно воплощала разные образы на сцене, её танец приносил восторг зрителям. Она прославилась своими ролями в балетных постановках "Лебединое озеро", "Жизель", "Дон Кихот", "Баядерка", "Ромео и Джульетта" и других. Она также замечательно исполнила роль Редисочки в "Чиполлино" в 1976 году.

Её муж Валерий Ковтун тоже был артистом балета.

Сообщение о кончине народной артистки СССР опубликовано на официальном сайте её театра.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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