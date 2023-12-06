86-летняя российская актриса Елена Корнилова скончалась в Москве. Об этом сообщает информационный источник Shot.
Тело актрисы было обнаружено медсестрой в пансионате для престарелых людей. Она была найдена примерно через два часа после смерти. В настоящее время устанавливается причина кончины.
Издание отмечает, что родственники актрисы поместили её в дом престарелых. Актриса в последнее время чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость.
Корнилова снялась во многих советских фильмах и стала известна также по своим ролям в российских детективных сериалах, таких как "Глухарь", "Тихая охота", "Пятницкий. Глава вторая" и другие.
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