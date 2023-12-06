В Москве умерла известная российская актриса Елена Корнилова

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86-летняя российская актриса Елена Корнилова скончалась в Москве. Об этом сообщает информационный источник Shot.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Тело актрисы было обнаружено медсестрой в пансионате для престарелых людей. Она была найдена примерно через два часа после смерти. В настоящее время устанавливается причина кончины.

Издание отмечает, что родственники актрисы поместили её в дом престарелых. Актриса в последнее время чувствовала себя плохо и жаловалась на слабость.

Корнилова снялась во многих советских фильмах и стала известна также по своим ролям в российских детективных сериалах, таких как "Глухарь", "Тихая охота", "Пятницкий. Глава вторая" и другие.

Ранее сообщалось, что умерла мегазвезда СССР Людмила Барыкина, заменившая в "Весёлых ребятах" Аллу Пугачёву.

Актриса Елена Корнилова