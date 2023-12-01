В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

8, 9, 30 декабря в Театре на Трубной раскроют тайны жизни семьи Льва Толстого.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

В спектакле Толстого нет, но всё о нем. Тяжело быть женой великого человека, тем более, когда речь идет о Льве Николаевиче Толстом. Софья Андреевна, его жена, всю жизнь посвятила писателю и их детям.

В семье возникает конфликт двух сторон. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать зрителю.

В ролях: