В Театре на Трубной раскрывают тайны жизни семьи Льва Толстого

8, 9, 30 декабря в Театре на Трубной раскроют тайны жизни семьи Льва Толстого.
В спектакле Толстого нет, но всё о нем. Тяжело быть женой великого человека, тем более, когда речь идет о Льве Николаевиче Толстом. Софья Андреевна, его жена, всю жизнь посвятила писателю и их детям.
В семье возникает конфликт двух сторон. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать зрителю.
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Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.