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В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Тётка Чарлея"

1:28
Культура

12, 13, 24 ноября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Тетка Чарлея".

В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Тётка Чарлея"
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Как страшно упустить любовь и в нужный момент не найти подходящие слова, чтобы выразить чувства. Через некоторое время боль проходит, но навсегда ли? Если жизнь через долгие годы вновь сведет вас с тем, кому должно было принадлежать сердце 20 лет назад, не пожалеете ли вы, что упустили дорогого человека? Возможно — так суждено, и роковая встреча должна была случиться спустя много лет.

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция…

Спектакль "Тётка Чарлея", конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

В ролях:

  • Татьяна Веденеева / Джульетта Шабанова,
  • Вадим Андреев / Вадим Колганов,
  • Екатерина Олькина,
  • Александр Овчинников,
  • Анатолий Шалухин,
  • Иван Мамонов,
  • Александр Сеппиус,
  • Никита Плахотнюк,
  • Екатерина Лисицына,
  • Ольга Грудяева.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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