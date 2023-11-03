В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Тётка Чарлея"

12, 13, 24 ноября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Тетка Чарлея".
Как страшно упустить любовь и в нужный момент не найти подходящие слова, чтобы выразить чувства. Через некоторое время боль проходит, но навсегда ли? Если жизнь через долгие годы вновь сведет вас с тем, кому должно было принадлежать сердце 20 лет назад, не пожалеете ли вы, что упустили дорогого человека? Возможно — так суждено, и роковая встреча должна была случиться спустя много лет.
Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция…
Спектакль "Тётка Чарлея", конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.
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