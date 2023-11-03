В Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Тётка Чарлея"

1:28 Your browser does not support the audio element. Культура

12, 13, 24 ноября в Театре на Трубной — премьера спектакля "Тетка Чарлея".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Как страшно упустить любовь и в нужный момент не найти подходящие слова, чтобы выразить чувства. Через некоторое время боль проходит, но навсегда ли? Если жизнь через долгие годы вновь сведет вас с тем, кому должно было принадлежать сердце 20 лет назад, не пожалеете ли вы, что упустили дорогого человека? Возможно — так суждено, и роковая встреча должна была случиться спустя много лет.

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция…

Спектакль "Тётка Чарлея", конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

В ролях:

Татьяна Веденеева / Джульетта Шабанова,

Вадим Андреев / Вадим Колганов,

Екатерина Олькина,

Александр Овчинников,

Анатолий Шалухин,

Иван Мамонов,

Александр Сеппиус,

Никита Плахотнюк,

Екатерина Лисицына,

Ольга Грудяева.