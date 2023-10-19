NYT: умер 83-летний актёр из фильма "Рокки" Берт Янг

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Берт Янг, исполнивший роль Поли Пеннино, друга и шурина боксёра Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов "Рокки", ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Его смерть подтверждена дочерью Анн Морея Штайнгизер.

Фото: ВКонтакте

Как сообщила газета New York Times (NYT), Янг был признан за его актёрский талант в таких культовых фильмах, как "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и, наиболее заметно, "Рокки", за который его номинировали на "Оскар".

Причина смерти не была оглашена.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер 68-летний актёр театра и кино Евгений Артемьев.