Актёр Берт Янг, исполнивший роль Поли Пеннино, друга и шурина боксёра Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов "Рокки", ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Его смерть подтверждена дочерью Анн Морея Штайнгизер.
Как сообщила газета New York Times (NYT), Янг был признан за его актёрский талант в таких культовых фильмах, как "Китайский квартал", "Однажды в Америке" и, наиболее заметно, "Рокки", за который его номинировали на "Оскар".
Причина смерти не была оглашена.
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