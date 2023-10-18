Актёр театра и кино Евгений Артемьев скончался в возрасте 68 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Там актёр многие годы трудился и даже возглавлял труппу с 2004 по 2015 год.
Артемьев ушёл из жизни 14 октября, но информация об этом стала доступной позже.
Актёр родился 14 мая 1955 года и окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино в 1981 году. Он сначала работал в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где исполнил роли как ведущих, так и эпизодических персонажей.
Артемьев был известен своими работами в кино, среди которых фильмы "Два голоса", "Без видимых причин", "Это было за Нарвской заставой", "Торпедоносцы" и другие. Он также снимался в различных сериалах, включая "Золотая пуговица", "Исключения без правил", "Третий дубль", "Пейзаж с убийством" и многие другие.
Ранее сообщалось о смерти актрисы и певицы Розы Агишевой (Калашниковой).
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