17 октября ушла из жизни актриса и певица Роза Агишева (Калашникова). Она считалась звездой советских детских фильмов. Артистка сыграла роли Нины Морозовой в фильме "Чудак из пятого 'Б'" режиссёра Ильи Фрэза и Тани в картине "Меняю собаку на паровоз".
Калашникова родилась 28 октября 1963 года и с 1970 по 1978 год была солисткой известного Большого детского хора телевидения и радио. Её актёрская карьера началась после того, как она привлекла внимание режиссёра второй части фильма "Чудак из пятого 'Б'". Этот проект дал начало её карьере и принёс одну из ключевых ролей.
Агишева с теплотой рассказывала о съёмках под режиссурой Фрэза, которые больше напоминали отдых. Она вспоминала, что их водили в детские рестораны, зоопарк, на пляж, угощали необычными десертами, мороженым, тортами. За свою работу актриске платили 80 рублей в месяц.
С начала 1980-х годов Калашникова работала старшей вожатой в московской школе №850, а с 1987 года она стала руководителем молодёжного клуба "Современник" в Центре детского творчества "На Сумском". Однако после этого артистка больше не возвращалась на экран.
О факте ухода из жизни Калашниковой стало известно из сообщения Центра "На Сумском". Причина смерти не уточнена.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин.
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