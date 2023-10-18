Умерла актриса и певица Роза Агишева (Калашникова)

1:45 Your browser does not support the audio element. Культура

17 октября ушла из жизни актриса и певица Роза Агишева (Калашникова). Она считалась звездой советских детских фильмов. Артистка сыграла роли Нины Морозовой в фильме "Чудак из пятого 'Б'" режиссёра Ильи Фрэза и Тани в картине "Меняю собаку на паровоз".

Фото: ВКонтакте

Калашникова родилась 28 октября 1963 года и с 1970 по 1978 год была солисткой известного Большого детского хора телевидения и радио. Её актёрская карьера началась после того, как она привлекла внимание режиссёра второй части фильма "Чудак из пятого 'Б'". Этот проект дал начало её карьере и принёс одну из ключевых ролей.

Агишева с теплотой рассказывала о съёмках под режиссурой Фрэза, которые больше напоминали отдых. Она вспоминала, что их водили в детские рестораны, зоопарк, на пляж, угощали необычными десертами, мороженым, тортами. За свою работу актриске платили 80 рублей в месяц.

С начала 1980-х годов Калашникова работала старшей вожатой в московской школе №850, а с 1987 года она стала руководителем молодёжного клуба "Современник" в Центре детского творчества "На Сумском". Однако после этого артистка больше не возвращалась на экран.

О факте ухода из жизни Калашниковой стало известно из сообщения Центра "На Сумском". Причина смерти не уточнена.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни каскадёр из советских фильмов Николай Ващилин.