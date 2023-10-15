В Санкт-Петербурге умер известный художник Гавриил Лубнин

Петербургский художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин скончался. Эту весть распространили его друзья, Александр Флоренский и Владимир Камаев в социальных сетях. Новость о его уходе подтверждена источником издания "Фонтанка".

Фото: ВКонтакте

"Ужасная новость. Скончался Гавриил Лубнин, один из главных символов неофициальной культуры Петербурга. Человек, книги которого продаются в "Порядке слов" с открытия магазина и до сих пор занимают отдельное место на наших полках", — рассказали в магазине "Порядок слов".

Лубнин был одним из ключевых символов неофициальной культуры Петербурга.

По последним данным, тело художника уже передано его близким, и смерть не подвергается криминальному расследованию. В последние годы он боролся с тяжёлым заболеванием.

Лубнину было всего 54 года. Он стал известным благодаря своим простым, но глубоким рисункам, выполненным на крафтовой бумаге, каждый из которых сопровождался ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группами "АукцЫон" и "Чирвонцы" в качестве художника и автора нескольких песен. Кроме того, Лубнин выпустил три собственных альбома и восемь книг.