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В Санкт-Петербурге умер известный художник Гавриил Лубнин

Культура

Петербургский художник, поэт и музыкант Гавриил Лубнин скончался. Эту весть распространили его друзья, Александр Флоренский и Владимир Камаев в социальных сетях. Новость о его уходе подтверждена источником издания "Фонтанка".

В Санкт-Петербурге умер известный художник Гавриил Лубнин
Фото: ВКонтакте

"Ужасная новость. Скончался Гавриил Лубнин, один из главных символов неофициальной культуры Петербурга. Человек, книги которого продаются в "Порядке слов" с открытия магазина и до сих пор занимают отдельное место на наших полках", — рассказали в магазине "Порядок слов".

Лубнин был одним из ключевых символов неофициальной культуры Петербурга.

По последним данным, тело художника уже передано его близким, и смерть не подвергается криминальному расследованию. В последние годы он боролся с тяжёлым заболеванием.

Лубнину было всего 54 года. Он стал известным благодаря своим простым, но глубоким рисункам, выполненным на крафтовой бумаге, каждый из которых сопровождался ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группами "АукцЫон" и "Чирвонцы" в качестве художника и автора нескольких песен. Кроме того, Лубнин выпустил три собственных альбома и восемь книг.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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