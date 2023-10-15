14 октября 2023 года ушёл из жизни выдающийся певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков, который в январе мог бы отметить своё 80-летие. Об этом событии сообщил художественный руководитель Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.
"К сожалению, утро принесло печальное известие. Ушёл в Вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востяков", — написал он.
Текст не содержит дополнительной информации о причинах или обстоятельствах его ухода из жизни.
Востряков родился 10 января 1944 года в селе Каргаполье, Курганская область. Семья переехала в Курск в 1948 году, где его отец был художественным руководителем и режиссёром драматического кружка Курского Дома культуры железнодорожников. С детства он пел в хоре Дома культуры, где работал его отец.
В 1961–1965 годах он учился в Курском музыкальном училище на дирижерско-хоровом отделении, а после окончания поступил в Харьковский институт искусств имени Котляревского, где получил образование на дирижёрском и вокальном факультетах.
Он выступал на сцене Харьковского театра оперы и балета и с 1976 по 1983 год работал солистом Днепропетровского, а с 1983 года — Киевского театра оперы и балета. За годы работы Востряков исполнил около пятидесяти партий в операх украинских, русских и зарубежных композиторов, а его "фирменной" ролью стал Хозе в "Кармен" Бизе. Артист выступал на сценах различных городов, включая Санкт-Петербург, Пермь, Донецк, Харьков, Казань, Киев, а также за пределами постсоветского пространства — в странах Нидерландов, Дании, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши и Венгрии.
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