Актёр Лазарев заявил, что режиссёр Богомолов издевался над актёрами "Ленкома"

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Александр Лазарев-младший подтвердил, что его мнение о работах режиссёра Константина Богомолова остаётся неизменным с 2020 года. Об этом артист рассказал в шоу "Команда".

Фото: Официальное сообщество Константина Богомолова в соцсети "В Контакте"

Лазарев-младший подчеркнул, что хоть он лично не знаком с Богомоловым, но спектакли, созданные им в "Ленкоме", вызвали у него негативное впечатление.

"Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актёрам. Над актёрами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста", — заявил актёр.

В ноябре 2020 года Лазарев-младший уже критиковал спектакли Богомолова в "Ленкоме", называя их "омерзительной дрянью". Режиссёр поставил в театре два спектакля — "Борис Годунов" и "Идиот".