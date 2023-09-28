Актёр Александр Лазарев-младший подтвердил, что его мнение о работах режиссёра Константина Богомолова остаётся неизменным с 2020 года. Об этом артист рассказал в шоу "Команда".
Лазарев-младший подчеркнул, что хоть он лично не знаком с Богомоловым, но спектакли, созданные им в "Ленкоме", вызвали у него негативное впечатление.
"Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актёрам. Над актёрами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста", — заявил актёр.
В ноябре 2020 года Лазарев-младший уже критиковал спектакли Богомолова в "Ленкоме", называя их "омерзительной дрянью". Режиссёр поставил в театре два спектакля — "Борис Годунов" и "Идиот".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.