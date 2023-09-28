Михалков объяснил, как ботинки не по размеру помогли актёру Юрию Богатырёву

0:57 Your browser does not support the audio element. Культура

Российский кинорежиссёр Никита Михалков рассказал о нестандартном приёме, который был использован при съёмках его картины "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Фото: Openverse

По его словам, актёру Юрию Богатырёву, который сыграл Сержа Войницева, предложили надеть ботинки не по размеру для создания уникального образа персонажа. Он поделился, что артисту пришлось поджимать пальцы. Как пояснил режиссёр, Богатырёв "стал плоскостопным".

"И роль "полетела", как только стал ходить по третьей позиции", — подчеркнул Михалков в интервью сайту aif.ru.

Нестандартные ботинки позволили создать нежного, несчастного и обманутого героя, страдающего от плоскостопия, уточнил режиссёр.

Ранее Михалков сообщил, что ему пришлось просить прощения у актрисы Нонны Мордюковой во время съёмок кинокартины "Родня".

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