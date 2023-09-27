Никита Михалков рассказал, как проходили съемки "Родни" с Нонной Мордюковой

2:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Никита Михалков рассказал, что на съемках фильма "Родня" ему пришлось просить прощения у актрисы Нонны Мордюковой. Воспоминаниями сорокалетней давности он поделился в беседе с "АиФ".

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Картину "Родня" снимали в Днепропетровске. Помимо главных героев в сцене на вокзале принимали участие 500 человек массовки.

"От Мордюковой нужна была одна фраза: "Эх, ты!”. На крупном плане она говорила ее мужу. Одна фраза. Мы снимаем пять, шесть, восемь, пятнадцать дублей. И все мимо. У нее сдают нервы. Она уходит. Я в мегафон прошу народную артистку Советского Союза Нонну Мордюкову вернуться", — рассказал он.

Михалков признался, что после было еще огромное количество дублей, которые в буквальном смысле опустошили актрису. Ему пришлось объяснить ей, как важно произнести определенные слова так, как он сам это видит.

"Я ей говорю: "Ну, вот посмотри. Пятьсот человек массовки. Весь город собрался, смотрит. Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо… ты представь, насколько все ужасно то, что я с тобой делаю. Меня люди ненавидят, и ты меня ненавидишь”. Она меня начинает слушать, а я ее "утрамбовываю”, заговариваю: "Мне всего-то надо, чтобы ты меня простила, посмотрела на меня, негодяя такого, который тебя унижает, и сказала: "Эх, ты!”. И пошла”. Паша включает камеру. "Ну, скажи мне, негодяю и подонку: "Эх, ты!”. Она: "Эх, ты!” Я: "Снято!”", — вспоминает режиссер.

Мордюкова в ответ: "Сволочь! Я и до этого так же говорила!".

И Михалков признает, что большинство людей не увидели бы разницы, но ему было понятно, как она должна была сыграть в этот момент.

Ранее мы писали, что актриса Анна Михалкова пришла на премьеру фильма "Повелитель ветра" в компании дочери и племянников.

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