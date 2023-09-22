Умер российский писатель Андрей Тавров

1:41 Your browser does not support the audio element. Культура

21 сентября в Москве скончался Андрей Михайлович Тавров, российский писатель, поэт, редактор, художник, сценарист и один из выдающихся представителей метареализма. Метареализм — поэтическая школа 1970-90-х годов, термин ввел в литературный обиход Константин Кедров.

Фото: "Свеча" by lazarev.ma.ru is licensed under CC BY 2.0.

Тавров родился в 1948 году в Ростове-на-Дону и окончил филологический факультет Московского государственного университета. Он работал как журналист и художник, специализируясь на мозаике, а также создавал программы о современной мифологии для "Радио России" и писал сценарии для телеканала "Культура".

Его произведения публиковались в таких журналах, как "Новый мир", "Октябрь", "Дружба Народов" и другие. Первую книгу он выпустил в конце 1980-х годов. Среди его литературных работ следует выделить такие произведения, как "Настоящее время", "Две серебряных рыбы на красном фоне", "Звезда и бабочка — бинарный счёт", "Альпийский квинтет", "Ангел пинг-понговых мячиков", а также романы "Орфей" и "Мотылек". Он также был лауреатом премии журнала "Дети Ра", получил Большую премию "Московский наблюдатель" и Премию Андрея Белого.

Согласно сообщению композитора и автора-исполнителя Юрия Пастернака, Тавров "долго и тяжело болел и ушёл из жизни по дороге в больницу".

Ранее сообщалось, что умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Гуля Салахова.