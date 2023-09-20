Народный артист РФ Дмитрий Харатьян заявил, что не сомневался оставаться на стороне России

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Известный актёр Дмитрий Харатьян выразил свою точку зрения относительно СВО. По его мнению, это не просто территориальный конфликт между Россией и Украиной, а столкновение двух разных миров.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Сейчас идет исторический процесс передела мира. И в настоящий момент решается судьба и России, и мира в целом. Потому что Россия — огромная часть всего мира, это не просто территория, но ещё и огромная русская идея. Русский мир. Это важно понимать", — отметил народный артист РФ.

Он подчеркнул, что не выбирал, на какой стороне оставаться. Имеются флаг, гимн, присяга, соотечественники, сограждане — воины, которые сражаются и жертвуют своими жизнями за свою страну. Актёр также убеждён, что санкции и отношение Запада только закаляют и сплачивают нацию, делая Россию ещё сильнее.

Харатьян рассказал о своих детях. Его сын, который является выпускником ВГИКа, готовится к съёмкам фильма, основанного на реальных событиях блокады Ленинграда. Эта кинокартина расскажет историю о псе по имени Трезор, который спасал множество людей, доставляя им еду и помощь в холодном и голодном городе. Картину планируют выпустить к 80-летию Победы в 2025 году.

В заключение актёр упомянул о своей дочери, которая в настоящее время работает в службе по адаптации русскоязычных людей в Швеции и часто приезжает домой, так как она любит свою страну.