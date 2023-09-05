Солиста Большого театра Максима Пастера похоронят на Домодедовском кладбище

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Прощание с Максимом Пастером, солистом Большого театра, состоится 6 сентября. Детали о месте и времени прощания с артистом доступны на официальном сайте театра. Максим Пастер, известный солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России, скончался 1 сентября в возрасте 48 лет.

Фото: openverse.org

Церемония прощания с Максимом Пастером пройдет в центральном фойе Большого театра и начнется в 11:00. Артист будет отпеван в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в деревне Истомиха Московской области.

Похороны Максима Пастера состоятся на новой территории Домодедовского кладбища.

Артист скончался во время отпуска в Махачкале, сообщает Газета Культура. Он был принят в оперную труппу ГАБТ в 2004 году и был признан любимцем публики благодаря своему выразительному голосу и яркой актерской харизме.

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