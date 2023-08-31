Директор театра Николай Троицкий назвал варварством лондонскую версию балета Чайковского "Щелкунчик"

2:12 Your browser does not support the audio element. Культура

28 октября в лондонском джаз-клубе Tuff Nut состоится уникальное мероприятие: режиссёр и хореограф Дрю Маркони представит свою интерпретацию знаменитого балета Петра Чайковского "Щелкунчик". Особенностью этой постановки станет замена главной героини Клары на мальчика по имени Клайв. Маркони вдохновился историей отношений ребёнка и его одиночного отца, борющегося с трудностями, передаёт RT.

Фото: "Марийский театр Щелкунчик 04" by Frolzart is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно словам Маркони, традиционная версия "Щелкунчика" ассоциируется с определённой аудиторией, предпочитающей классические балеты. Его целью является сделать эту историю близкой и доступной для людей всех возрастов и социальных групп, привлечь новую аудиторию к классическому балету. Он также стремится поднять вопросы семейных ценностей в рамках спектакля.

Для создания этой амбициозной постановки Маркони сотрудничает с альт-саксофонисткой Кэсси Киноши, которая занимается аранжировкой музыки Чайковского. Она намерена добавить современные элементы и звуки в классические мелодии. Новая версия "Щелкунчика" становится значимым событием в мире балета и обещает захватывающий спектакль.

Тем не менее идея переосмысления классического произведения вызывает скепсис в российском балетном сообществе.

"Это чудовищное варварство. Произведение искусства никакого отношения не имеет к тому, что творится в головах у этих людей", — заявил бывший директор театра "Кремлёвский балет" Николай Троицкий.

По мнению народного артиста РФ Сергея Филина, классический балет впечатляет публику больше, чем новые интерпретации. Русский "Щелкунчик" до сих пор вызывает у зрителей из других стран положительные эмоции. Артист считает, что классические произведения изначально имеют определённый сюжет, менять который нет смысла.

Филин подчеркнул что видел множество разнообразных трактовок классических произведений, но все они "гаснут так же быстро, как и появляются".