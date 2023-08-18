Москва проводит в последний путь клоуна Андрея Николаева

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

В столице России состоялась церемония прощания с выдающимся артистом РСФСР, мастером циркового искусства, создателем цирковых номеров — Андреем Николаевым. Его широко признавали как замечательного клоуна Андрюшу. Сообщила об этом газета "Культура".

Фото: "Clown Thinker" by cogdogblog is licensed under CC BY 2.0.

На прощание с артистом собрались десятки людей, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на репетиционной площадке Московского цирка имени Ю. Никулина. Среди присутствующих был Александр Буйнов, ученик Николаева и известный певец.

"Николаев нас наставлял на путь, он понимал, кем мы можем стать, какими мы будем артистами. В памяти народа он останется великим клоуном Андрюшей", — приводит агентство слова Буйнова.

Андрей Николаев ушел из жизни 14 августа, ему было 85 лет. Артиста похоронят после кремации на Введенском кладбище, расположенном в московском районе Лефортово.

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