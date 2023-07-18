Пользователи Сети обратились к Эрнсту с просьбой вернуть телеведущего Ивана Урганта на Первый канал

1:14 Your browser does not support the audio element. Культура

Шоумен Иван Ургант, высказавший осуждение в отношении СВО, уже полтора года остаётся без работы на Первом канале. Все его развлекательные программы были сняты с эфира.

Фото: ria.ru

Несмотря на продолжительное отсутствие ведущего на телевидении, его преданные поклонники не перестают выражать свою поддержку и мечтать о его возвращении. Под каждым постом шоумена в социальных сетях интернет-пользователи просто умоляют его вернуться на Первый канал.

В своём личном блоге Ургант опубликовал видео, которое привлекло внимание. Он снялся в роли главного героя известной рекламы мужского дезодоранта. На видео он едет на коне по долине Исландии. Ролик сопровождается его собственным исполнением "Песни мушкетёров" Михаила Боярского.

"Ваня, мы скучаем, перестали включать телевизор, нет повода", — написал один из комментаторов. "Эрнст, верни нам Урганта. Устали от бабушек с гармошками", — высказался другой. "Воля пытается занять его место на ТВ", — сообщил третий. "Срочно верните Урганта на Первый!" — написал ещё один фанат телеведущего.

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