Участникам СВО отказали в выступлении на главной сцене Грушинского фестиваля

1:49 Your browser does not support the audio element. Культура

Фестиваль бардовской песни "Грушинский", который ежегодно проходит неподалёку от Самары, завершился напряжённой атмосферой. Участники этого знаменитого события пожаловались на поведение конкурсной комиссии, утверждая, что её члены создавали преграды для патриотически настроенных бардов. Они сообщили, что им не позволили показать номера на главной сцене. Участникам пришлось выступать на второстепенной с названием "Победа", украшенной буквами Z.

Фото: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

"Пойте о любви к родине где-нибудь в стороне, не мешайте нам. У нас тут своя атмосфера: звуки жёлтой гитары, туманы, запах тайги и никакой в...*", — так описали свои чувства участники.

Один из депутатов Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале обратил внимание на хамское поведение администрации фестиваля. Он отметил, что так называемая "грушинская цензура" не учитывала ранги, звания и заслуги участников перед Отечеством.

Ветеран-десантник Михаил Калинкин намеревался исполнить известную песню из фильма "Белорусский вокзал" под названием "Нам нужна одна победа". Однако возникло разногласие между ним и администрацией фестиваля относительно значения понятия "победа". Десантнику отказали в возможности выступить на главной сцене. Но вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тем не менее скандала не удалось полностью избежать.

По словам Хинштейна, столичные барды с VIP-статусом выразили своё презрение и недовольство происходящим.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.