Театр "Модерн" сыграет пронзительную историю о любви и надежде

1:40 Your browser does not support the audio element. Культура

18 июня на основной сцене театра "Модерн" покажут спектакль "Человек с глазами Моцарта". Это щемящая история о любви на фоне войны.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Режиссёр Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.

Череда событий происходит в самом начале периода немецкой оккупации. "Человек с глазами Моцарта" — такое негласное прозвище дали жители немецкому фотографу, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди даже не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Я хочу донести до зрителей силу надежды, веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Показать, как с приходом войны меняется мирный уклад, и как трудно оставаться хорошим человеком в такое время. Как те интеллигентные люди, которые до господства фашистского режима читали Гёте, Манна, в одночасье превратились в зверей…"

В спектакле звучит пронзительная музыка Гии Канчели.

Начало спектакля в 18:00

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

Анна Каменкова ,

, Надежда Меньшова ,

, Юрий Анпилогов ,

, Александра Богданова ,

, Марианна Канивец ,

, Любовь Новак ,

, Александр Сериков ,

, Мария Орлова

и другие.