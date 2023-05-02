Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Известный дирижер был отмечен за высокий вклад в развития отечественной культуры и искусства, а также за продолжительную и плодотворную деятельность.
Напомним, сегодня, 2 мая, Гергиев отмечает свой 70-летний юбилей. С поздравительной телеграммой к нему обратился премьер-министр России Михаил Мишустин, пожелав деятелю культуры здоровья и вдохновения.
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