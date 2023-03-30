Адвокат Наталья Виргур попросила Минкульт запретить спектакль "Кыся" с Дмитрием Нагиевым

0:58 Your browser does not support the audio element. Культура

Адвокат Наталья Виргур обратилась в Минкульт с просьбой запретить спектакль "Кыся", главную роль в котором исполняет шоумен Дмитрий Нагиев.

В своём обращении Виргур отметила, что в постановке пропагандируются однополые отношения и зоофилия. Общественнице также не понравилось, что большинство диалогов актёров базируется на нецензурной лексике.

"Происходящее на сцене идёт вразрез с нормами и принципами морали", — цитирует Виргур "Абзац".

Адвокат подчеркнула, что покинула зал до окончания спектакля.

Постановка "Кыся" впервые была показана зрителям в 1999 году. Главные роли в ней исполняют Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов. Спектакль рассказывает о приключениях кота во время перестройки. Из-за обилия ненормативной лексики постановка имеет возрастное ограничение 16+.

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