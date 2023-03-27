Актёр Иван Охлобыстин назвал сообщество сбежавших из РФ артистов тоскующим и шипящим серпентарием

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин призвал не обращать внимание на критику России, исходящую от не поддержавших СВО артистов.

Охлобыстин назвал сообщество сбежавших из РФ культурных деятелей серпентарием, который держится вместе из-за комплекса неполноценности.

"Поэтому и критика их воспринимается как лай трёхногой собачки. Лают, правда, по-разному. Про Галкина* брезгую говорить. Максу Покровскому* не стоит забывать пить таблетки. Макаревич* и Шендерович* тоскуют и шипят, а Борис Гребенщиков* недоумевает, почему всем наплевать на его политическую позицию", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин добавил, что Гребенщикова* ждёт незавидное будущее жухлого кумира, потому что многозначность и полунамёки лидера группы "Аквариум" нынче не в моде.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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