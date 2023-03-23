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Актёр Анатолий Белый: группа "Би-2" жертвует деньги от своих концертов на помощь Украине

1:16
Культура

Актёр Анатолий Белый рассказал, что группа "Би-2" жертвует часть своего заработка от концертов на помощь Украине.

Актёр Анатолий Белый: группа "Би-2" жертвует деньги от своих концертов на помощь Украине

Рок-группа "Би-2" с лета 2022 года не гастролирует по России. Участники коллектива публично не высказывались об эмиграции, однако свои концерты всё же предпочитают устраивать на западных площадках.

Грядущее выступление "Би-2" в турецком Кемере решил прорекламировать актёр Анатолий Белый.

На личной странице в Facebook* артист написал пост, в котором пригласил своих поклонников сразу на два концерта группы на лазурном берегу Средиземного моря. Один, по словам Белого, будет сыгран в акустической версии, другой — в электрической.

Пользователи соцсети раскритиковали восторженный тон поста Белого. Они упрекнули актёра в неуместности веселья на фоне боевых действий. В своё оправдание артист заявил, что "Би-2" жертвуют деньги на помощь Украине.

"Они это не афишируют. Просто делают. Больше мне вам сказать нечего", — написал актёр.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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