Пианист Денис Мацуев заявил, что китайские музыканты не смогут вытеснить российских

1:04 Your browser does not support the audio element. Культура

Пианист Денис Мацуев прокомментировал талант музыкантов из КНР.

Мацуев является председателем жюри Международного юношеского конкурса пианистов им. Рахманинова. Среди участников конкурса числится много китайских музыкантов.

По мнению Мацуева, наличие талантливых пианистов из Китая не является угрозой для отечественных музыкантов.

"Это, скорее, толчок к конкуренции, которая должна подстёгивать талант. В КНР ещё жива советская система музыкального образования. Чуть ли не в каждом доме стоит пианино. Культура и спорт финансируются государством. Там чуть ли не в каждой деревне есть концертный комплекс с прекрасной акустикой", — подчеркнул пианист в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

При этом Мацуев уверен, что талант не имеет национальности. Ведь периодически победу на международных конкурсах одерживают участники из стран, где полностью отсутствует система музыкального образования.