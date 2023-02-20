Концертный тур группы "Мумий Тролль" по городам России отменён

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Концерты рок-группы "Мумий Тролль" отменены сразу в нескольких городах России.

После начала спецоперации на Украине на своей официальной странице в социальных сетях музыканты коллектива осудили боевые действия на Украине и подчеркнули, что не станут выступать в России до окончания СВО.

Однако недавно группа анонсировала концертный тур. В его рамках музыканты должны были выступить в Пензе, Курске, Воронеже, Рязани, Ярославле и Орле.

20 февраля в Telegram-канале "7x7 — Горизонтальная Россия" появилось сообщение, что все концерты "Мумий Тролль" отменены. Точные причины отмены тура неизвестны. Представители площадок отметили, что выступления не состоятся в связи с обстоятельствами, "независящими от организатора и артистов".