Концерты рок-группы "Мумий Тролль" отменены сразу в нескольких городах России.
После начала спецоперации на Украине на своей официальной странице в социальных сетях музыканты коллектива осудили боевые действия на Украине и подчеркнули, что не станут выступать в России до окончания СВО.
Однако недавно группа анонсировала концертный тур. В его рамках музыканты должны были выступить в Пензе, Курске, Воронеже, Рязани, Ярославле и Орле.
20 февраля в Telegram-канале "7x7 — Горизонтальная Россия" появилось сообщение, что все концерты "Мумий Тролль" отменены. Точные причины отмены тура неизвестны. Представители площадок отметили, что выступления не состоятся в связи с обстоятельствами, "независящими от организатора и артистов".
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