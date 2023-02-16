Актриса Ольга Будина потребовала запомнить звёзд, критикующих Россию на фоне СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Культура

Актриса Ольга Будина прокомментировала слова Барбары Брыльской о низком уровне жизни в сибирских городах.

Накануне Брыльска заявила, что в России царит нищета и жить в стране невозможно. Особенно польская актриса отметила Омск и Новосибирск. Звезда "Иронии судьбы" вспомнила, что боялась выходить из самолёта в этих городах.

Будина в беседе с изданием "Царьград" осудила слова Брыльской. Актриса отметила, что исполнительница роли Нади в культовом фильме Эльдара Рязанова стала очередной звездой, которая упала в глазах россиян.

"Такие вещи забывать нельзя. Поднимать упавшую звезду не нужно. Пусть она там валяется. С нашего зрительского небосклона она ушла", — отметила Будина.

Актриса подчеркнула, что всех критикующих Россию звёзд объединяет стремление выискивать в жизни страны изъяны и указывать на них публике.