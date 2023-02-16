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Губернатор Омска не ожидал от Барбары Брыльски таких резких выпадов в сторону города

Общество

По словам губернатора Александра Буркова, он никак не ожидал от польской артистки Барбары Брыльски оскорблений в адрес родного города Омска.

Губернатор Омска не ожидал от Барбары Брыльски таких резких выпадов в сторону города

Глава региона подчеркнул, что не понимает, как можно судить о городе, в котором ты даже не был. Он добавил, что омичи восхищаются своим краем и не позволят никому его оскорблять.

"Люблю фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим", — написал Бурков в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жители Омска быстро и с юмором отреагировали на заявление польской актрисы, создав и выложив в Сеть видеоролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска". Бурков признался, что горд омичами, которые разложили всю информацию "по фактам".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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