Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
19fortyfive: Ту-160М станет серьёзной угрозой для НАТО
Эксперт рассказал, почему власти не публикуют данные о количестве потерь в армии
"Страна.ua": Россия переняла у Украины тактику с запуском шаров в тыл противника
Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к свадьбе: "Штамп в паспорте расслабляет"
Поставки товаров из Туниса заменят России уход европейских компаний
В Сети появились кадры уничтожения американской САУ М109 дроном-камикадзе "Ланцет"
Полковник из Австрии: Европе придётся туго в случае прямого столкновения с РФ
Эксперт Царенко назвал схему лечения Костомарова единственно возможной для спасения жизни спортсмена
TAC: Украину ждёт сокрушительное поражение из-за самоуверенности Зеленского и НАТО

Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян: "Везде нищета"

Шоу-бизнес

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска, известная по роли Нади Шевелёвой в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", высказалась о материальном положении россиян. 

Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян: "Везде нищета"

По словам актрисы, в России люди хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается других городов, то там процветает нищета. Об этом сообщает StarHit.

"Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить", — заявила актриса.

Напомним, ранее Барбара Брыльска поддержала советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову после её увольнения из театра "Современник".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
ВСУ расстреляли врачей под Угледаром — Гагин

Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.

Гагин: украинские войска расстреляли врачей под Угледаром
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
Врач Яблуновский о лечении Костомарова: "Сердце не ампутируешь"
Стало известно, какое предложение Запада Киеву изменит всё на поле боя
Вопрос мигрантов остаётся болезненным для всей Европы Сергей Лебедев Справедливый вопрос к Путину: почему РФ поддерживает киевский режим? Любовь Степушова Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты Ольга Лебедева
Россию могут переименовать в Московию
Подлёт российских БПЛА привёл к вскрытию западной линии ПВО
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Россия достигла стратегических целей СВО на Украине — Global Times
Последние материалы
"Страна.ua": Россия переняла у Украины тактику с запуском шаров в тыл противника
Сергей Лазарев рассказал о своём отношении к свадьбе: "Штамп в паспорте расслабляет"
Поставки товаров из Туниса заменят России уход европейских компаний
В Сети появились кадры уничтожения американской САУ М109 дроном-камикадзе "Ланцет"
Полковник из Австрии: Европе придётся туго в случае прямого столкновения с РФ
Эксперт Царенко назвал схему лечения Костомарова единственно возможной для спасения жизни спортсмена
TAC: Украину ждёт сокрушительное поражение из-за самоуверенности Зеленского и НАТО
Актёр Андрей Бурковский покинул Россию
Рогов: ВСУ накапливают силы на Запорожском направлении
В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за взрыв "Северного потока": лишить северных вод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников