Барбара Брыльска высказалась о жизни россиян: "Везде нищета"

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска, известная по роли Нади Шевелёвой в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", высказалась о материальном положении россиян.

По словам актрисы, в России люди хорошо живут только в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается других городов, то там процветает нищета. Об этом сообщает StarHit.

"Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить", — заявила актриса.

Напомним, ранее Барбара Брыльска поддержала советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову после её увольнения из театра "Современник".

