Дарью Мельникову застали в объятиях неизвестного мужчины после скандала со Смольяниновым*

Накануне в сети появилось фотография Дарьи Мельниковой в объятиях брутального лысого мужчины. Поклонники звезды "Папиных дочек" решили, что это тайный избранник актрисы. Правда, сама артистка эту информацию не подтвердила.

"Летом мы сняли комедию про с. е. к. с.", — прокомментировала Мельникова.

Как оказалось, опубликованный снимок — всего лишь кадр из фильма "Хочу не могу", который выйдет на экраны 9 февраля.

Дарья Мельникова после развода с Артуром Смольяниновым* не делится подробностями личной жизни. Недавно же поклонники заметили на руке актрисы обручальное кольцо. Многие предположили, что Дарья намекает на скорую свадьбу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента на территории РФ.