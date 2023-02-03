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Дарью Мельникову застали в объятиях неизвестного мужчины после скандала со Смольяниновым*

Культура

Накануне в сети появилось фотография Дарьи Мельниковой в объятиях брутального лысого мужчины. Поклонники звезды "Папиных дочек" решили, что это тайный избранник актрисы. Правда, сама артистка эту информацию не подтвердила.

Дарью Мельникову застали в объятиях неизвестного мужчины после скандала со Смольяниновым*

"Летом мы сняли комедию про с. е. к. с.", — прокомментировала Мельникова.

Как оказалось, опубликованный снимок — всего лишь кадр из фильма "Хочу не могу", который выйдет на экраны 9 февраля.

Дарья Мельникова после развода с Артуром Смольяниновым* не делится подробностями личной жизни. Недавно же поклонники заметили на руке актрисы обручальное кольцо. Многие предположили, что Дарья намекает на скорую свадьбу.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента на территории РФ.

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Автор Анна Казарина
Анна Эдуардовна Казарина – журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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