Накануне в сети появилось фотография Дарьи Мельниковой в объятиях брутального лысого мужчины. Поклонники звезды "Папиных дочек" решили, что это тайный избранник актрисы. Правда, сама артистка эту информацию не подтвердила.
"Летом мы сняли комедию про с. е. к. с.", — прокомментировала Мельникова.
Как оказалось, опубликованный снимок — всего лишь кадр из фильма "Хочу не могу", который выйдет на экраны 9 февраля.
Дарья Мельникова после развода с Артуром Смольяниновым* не делится подробностями личной жизни. Недавно же поклонники заметили на руке актрисы обручальное кольцо. Многие предположили, что Дарья намекает на скорую свадьбу.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента на территории РФ.
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