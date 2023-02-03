Николая Баскова пришлось откачивать после шоу "Ну-ка, все вместе!"

3 февраля на телеканале "Россия 1" стартовал пятый сезон музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!". В первом же выпуске Николая Баскова, занимающего судейское кресло, пришлось срочно откачивать.

В первом выпуске нового сезона "Ну-ка, все вместе!" выступила московская фолк-группа "Русский праздник". Коллектив исполнил попурри из народных и современных песен. Как отмечает портал Smotrim.ru, Николай Басков был настолько восхищён номером, что не нашёл слов, чтобы выразить свои эмоции. Певец попросил срочно начать его откачивать.

Выступление коллектива высоко оценила и певица Валерия. Артистка подчеркнула, что в номере присутствовал и кураж, и ирония, и чувство юмора.