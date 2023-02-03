Ирина Понаровская призналась, что после песни "Реквием" с ней перестали общаться некоторые артисты

На съёмках нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" певица Ирина Понаровская рассказала о том, как столкнулась с непониманием коллег по шоу-бизнесу. После появления в её репертуаре песни "Реквием", некоторые артисты перестали с ней общаться.

Дело в том, что в песне есть строчка: "Закройте занавес, бросайте в зал финал. Проклятье шлю тебе, моя работа". Именно она смутила звёздных коллег.

"Но вы же понимаете, что я не могу проклясть свою работу?" — приводит слова певицы издание "Вокруг ТВ" .

Понаровская посоветовала артистам и зрителям разделять реальную жизнь и сценический образ.