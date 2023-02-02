Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами

Певица Наталья Сенчукова высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой в Латвию из-за её несогласия с действиями ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

Жена солиста группы "Дюна" снялась в документальном фильме "Падшие звёзды" на телеканале НТВ, который рассказал о жизни за границей сбежавших из РФ артистов.

Сенчукова убеждена, что у российских звёзд нет и не будет никаких перспектив на Западе.

"Они там никому не нужны. Вот в чём дело. Хаматова, наверное, рыдает днями и ночами. Понимает, что пришёл крах всему", — отметила певица.

Актриса действительно неоднократно признавалась, что испытывает ряд трудностей после переезда. Хаматова заявляла, что ей не хватает денег и знания латышского языка для полноценной работы актрисой.