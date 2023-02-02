Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров рассказал, какой виски стоит у него на приоритетном месте
РИА Новости: над человечеством нависла угроза в виде инфекции, вызванной микозом
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном
Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать
Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"
Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц
AT: РФ разгромит Украину в ближайшие 6 месяцев, НАТО не спасёт
Боевики ВСУ часто не могут выйти из подвалов в Артёмовске из-за артобстрелов ВС РФ

Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами

Культура

Певица Наталья Сенчукова высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой в Латвию из-за её несогласия с действиями ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами

Жена солиста группы "Дюна" снялась в документальном фильме "Падшие звёзды" на телеканале НТВ, который рассказал о жизни за границей сбежавших из РФ артистов.

Сенчукова убеждена, что у российских звёзд нет и не будет никаких перспектив на Западе.

"Они там никому не нужны. Вот в чём дело. Хаматова, наверное, рыдает днями и ночами. Понимает, что пришёл крах всему", — отметила певица.

Актриса действительно неоднократно признавалась, что испытывает ряд трудностей после переезда. Хаматова заявляла, что ей не хватает денег и знания латышского языка для полноценной работы актрисой.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Марочко: ВС РФ осталось пройти 10 километров до полного окружения Артёмовска
Марочко: ВС РФ осталось пройти 10 километров до полного окружения Артёмовска
Последние материалы
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном
Доктор Бекетт: из-за прилива бодрости после кофе придется больше спать
Лавров ответил на обвинения в оскорблении жертв Холокоста фразой "на воре и шапка горит"
Петербуржцы продолжают отсуживать компенсации за плохую уборку улиц
AT: РФ разгромит Украину в ближайшие 6 месяцев, НАТО не спасёт
Боевики ВСУ часто не могут выйти из подвалов в Артёмовске из-за артобстрелов ВС РФ
Генетик: рекомендации по сохранению молодости без лекарств очень просты
Певица Наталья Сенчукова уверена, что в Латвии Хаматова рыдает днями и ночами
Наталью Фриске преследует психически больной фанат её сестры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников