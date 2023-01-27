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Юмористка Клара Новикова рассказала, почему отказывается выступать в Донбассе: "Дорожу своим именем"

Культура

Звезда "Аншлага" Клара Новикова отказалась выступать в Донбассе для раненых бойцов ВС РФ, участвующих в спецоперации.

Юмористка Клара Новикова рассказала, почему отказывается выступать в Донбассе: "Дорожу своим именем"

В беседе с изданием "Абзац" артистка отметила, что предпочитает не говорить на тему СВО на Украине. Именно поэтому в последнее время она игнорирует различные телешоу.

"Мне не 15 лет, я могу не ездить в Донбасс. Я занимаюсь своей профессией, живу тихо и люблю своих близких. Очень всем этим дорожу и именем своим тоже дорожу", — заявила Новикова.

Юмористка является уроженкой Киева. Новикова окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. В Москву она переехала в 1974 году, после того как её талант отметили на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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