Звезда "Аншлага" Клара Новикова отказалась выступать в Донбассе для раненых бойцов ВС РФ, участвующих в спецоперации.
В беседе с изданием "Абзац" артистка отметила, что предпочитает не говорить на тему СВО на Украине. Именно поэтому в последнее время она игнорирует различные телешоу.
"Мне не 15 лет, я могу не ездить в Донбасс. Я занимаюсь своей профессией, живу тихо и люблю своих близких. Очень всем этим дорожу и именем своим тоже дорожу", — заявила Новикова.
Юмористка является уроженкой Киева. Новикова окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. В Москву она переехала в 1974 году, после того как её талант отметили на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.