Творческий вечер Юрия Грымова пройдёт 9 февраля в Нижнем Новгороде

9 февраля в Нижегородском Центре культуры "Рекорд" состоится творческий вечер режиссёра театра и кино, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Юрия Грымова.

Это будет живая, открытая беседа в формате диалога о жизни и театре, о том, что происходит с российским и мировым кинематографом, о культуре как способе выживать.

"Поделюсь секретами мастерства и расскажу, как быть успешным", заявил Юрий Грымов.

Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", Академик рекламы, обладатель более 70-ти профессиональных наград, последние 6 лет он является художественным руководителем Московского драматического театра "Модерн". В последние годы работает над сценической трилогией "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда").

"Нет культуры — нет страны", — говорит режиссёр. А в театре, по его мнению, люди получают знания о себе. "Театр — это место силы".

9 февраля "Место силы Юрия Грымова" — в Нижнем Новгороде, в Центре культуры "Рекорд".