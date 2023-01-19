Творческий вечер Юрия Грымова пройдёт 9 февраля в Нижнем Новгороде

9 февраля в Нижегородском Центре культуры "Рекорд" состоится творческий вечер режиссёра театра и кино, продюсера, сценариста, заслуженного артиста РФ Юрия Грымова.
Это будет живая, открытая беседа в формате диалога о жизни и театре, о том, что происходит с российским и мировым кинематографом, о культуре как способе выживать.
"Поделюсь секретами мастерства и расскажу, как быть успешным", заявил Юрий Грымов.
Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", Академик рекламы, обладатель более 70-ти профессиональных наград, последние 6 лет он является художественным руководителем Московского драматического театра "Модерн". В последние годы работает над сценической трилогией "Антихрист и Христос" ("Пётр", "Леонардо", "Иуда").
"Нет культуры — нет страны", — говорит режиссёр. А в театре, по его мнению, люди получают знания о себе. "Театр — это место силы".
9 февраля "Место силы Юрия Грымова" — в Нижнем Новгороде, в Центре культуры "Рекорд".
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