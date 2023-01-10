Режиссёр "Чебурашки" Дьяченко не ожидал такого успеха своего детища

По словам режиссёра семейной киноленты "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, такой громкий успех картины стал для него неожиданностью.

На 10 января "Чебурашка" успел собрать в российском кинопрокате более 3 миллиардов рублей, пишет Газета.Ru.

"Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего — отличное кино", — сказал Дьяченко.

Вдохновлённый успехом фильма, режиссёр пообещал, что в будущем зрители смогут увидеть продолжение приключений Чебурашки.

"Стоит ждать", — сказал по этому поводу Дяченко.

Семейный фильм "Чебурашка" стал рекордсменом по кассовым сборам в РФ, собрав в прокате 3 082 245 827 рублей.