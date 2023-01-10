По словам режиссёра семейной киноленты "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, такой громкий успех картины стал для него неожиданностью.
На 10 января "Чебурашка" успел собрать в российском кинопрокате более 3 миллиардов рублей, пишет Газета.Ru.
"Успеха не ожидали. На это повлияли многие факторы, но прежде всего — отличное кино", — сказал Дьяченко.
Вдохновлённый успехом фильма, режиссёр пообещал, что в будущем зрители смогут увидеть продолжение приключений Чебурашки.
"Стоит ждать", — сказал по этому поводу Дяченко.
Семейный фильм "Чебурашка" стал рекордсменом по кассовым сборам в РФ, собрав в прокате 3 082 245 827 рублей.
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