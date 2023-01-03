Литовский министр предложил ввести "ментальный карантин" против русской культуры

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить в своей стране мораторий на русскую культуру.

По его словам, "Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры", сообщает ТАСС.

А потому, сообщил Симонас Кайрис, ему нравится "предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми".

Кем же же была предложена идея? В декабре в интервью британскому изданию The Guardian министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал к бойкоту русской культуры. По его мнению, это должно стать ещё одним инструментом давления на Россию в дополнение к санкциям.

Его литовский коллега счёл нужным уточнить, что Ткаченко не призывал уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.

Напомним, в странах Запада в последнее время получила распространение попытки внедрения практики, которую назвали "отменой культуры". В её рамках запрещаются выступления музыкантов и артистов из России. А кроме того, были случаи, когда отменялись постановки произведений российских писателей и композиторов, их изучение изымалось из программ университетов.

С другой стороны, были и примеры, когда под давлением общественности подобные попытки пресекались. А "Ла Скала" в Милане недавно открыла сезон постановкой "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского, несмотря на попытки украинского посольства этому помешать. В "Ла Скала" однако оперу поставили.