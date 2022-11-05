Прибалтика намерена изолировать Россию от европейского сообщества

Участники Балтийской ассамблеи по итогам 41-й сессии пришли к мнению, что необходимо усилить поддержку Украины на фоне спецоперации и "изолировать Россию" от европейского сообщества.

Кроме того, по итогам сессии страны-участницы приняли решение расширить оборонные возможности и сотрудничество между государствами Прибалтики:

Латвией,

Эстонией,

Литвой.

"Балтийская ассамблея подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — цитирует выдержку из резолюции RT.