Участники Балтийской ассамблеи по итогам 41-й сессии пришли к мнению, что необходимо усилить поддержку Украины на фоне спецоперации и "изолировать Россию" от европейского сообщества.
Кроме того, по итогам сессии страны-участницы приняли решение расширить оборонные возможности и сотрудничество между государствами Прибалтики:
"Балтийская ассамблея подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — цитирует выдержку из резолюции RT.
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