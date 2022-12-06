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Оперу "Скупой рыцарь" исполнят в Московской консерватории

Культура

6 декабря в Рахманиновском зале в рамках проекта "Возрождение оперной классики" состоится исполнение оперы С. В. Рахманинова "Скупой рыцарь".

Оперу "Скупой рыцарь" исполнят в Московской консерватории

Постановка приурочена к знаменательному событию — 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова, которое с размахом будет отмечаться в 2023 году. Незаслуженно забытый шедевр композитора представят Камерный оркестр Московской консерватории под управлением народного артиста РФ Феликса Коробова, а также приглашенные солисты.

Опера "Скупой рыцарь" была написана в 1905 году на собственное либретто Рахманинова и продолжила традиции речитативной оперы, заложенные А. С. Даргомыжским и развитое М. П. Мусоргским. "Скупой рыцарь" — своего рода "перевертыш", ставящий под удар общепринятые оперные формы и клише. Если в "Алеко" — своем "дипломном проекте" — Рахманинов демонстрирует широкий арсенал технических средств, приобретенных в процессе обучения, то в "Скупом рыцаре" он чувствует себя гораздо свободнее, музыкальная речь становится намного острее и радикальнее. Композитор экспериментирует, пытаясь нащупать пути для точного изображения психологического состояния героев.

Непростые взаимоотношения персонажей влияют на общий мрачный колорит оперы, в которой нет места не только светлой лирике, но и даже малейшей надежде на счастливый исход. Вместо широких певучих кантилен, отличающих многие вокальные и фортепианные сочинения Рахманинова начала столетия, на первый план выходят лаконичные, декламационные интонации преимущественно инструментальной природы. Минимальное вмешательство в литературный текст, сквозная драматургия, отсутствие законченных оперных арий и ансамблей роднит "Скупого рыцаря" с "Каменным гостем" А. C. Даргомыжского, неоконченной "Женитьбой" М. П. Мусоргского, "Моцартом и Сальери" Н. А. Римского-Корсакова, "Пиром во время чумы" Ц. А. Кюи, а отсутствие женской партии — с первой редакцией "Бориса Годунова" М. П. Мусоргского.

Премьера "Скупого рыцаря" состоялась 11 января 1906 года в Москве в Большом театре под управлением автора, отвечавшего в то время за отечественный репертуар театра. Рахманинов надеялся, что в спектакле примет участие его друг Федор Шаляпин, но тот отказался, откровенно сомневаясь в том, что опера достойна "маленькой трагедии" Пушкина. Поступок певца ранил Рахманинова, а его отсутствие, по всей вероятности, сказалось на уровне постановки. В первый сезон опера была дана всего четыре раза и по настоянию композитора снята с репертуара. Она — редкий гость театральных сцен и концертных залов.

Начало в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Рахманиновского зала Консерватории: Москва, Большая Никитская, 11/4.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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