Хаматова об условии, которое поставили перед ней за границей: "Не разрешили"

Карьера российской актрисы Чулпан Хаматовой за границей идёт не так, как хотелось бы артистке. Ей приходится работать в условиях определённых ограничений, что никак не способствует свободе творчества.

Хаматова посетовала, что ей запретили играть на одной сцене с одним из её российских коллег. По словам актрисы, речь идёт о Евгении Миронове, которому руководство страны не разрешает играть с ней в одних и тех же спектаклях.

"Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях", — сказала Хаматова в беседе с порталом Latvijas Zinas.

Уже год рижские театралы мечтают увидеть постановку Алвиса Херманиса - спектакль Горбачёв, в котором должны играть Хаматова и Евгений Миронов, которая сначала откладывалась из-за пандемии, теперь — из-за политической ситуации.