Карьера российской актрисы Чулпан Хаматовой за границей идёт не так, как хотелось бы артистке. Ей приходится работать в условиях определённых ограничений, что никак не способствует свободе творчества.
Хаматова посетовала, что ей запретили играть на одной сцене с одним из её российских коллег. По словам актрисы, речь идёт о Евгении Миронове, которому руководство страны не разрешает играть с ней в одних и тех же спектаклях.
"Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях", — сказала Хаматова в беседе с порталом Latvijas Zinas.
Уже год рижские театралы мечтают увидеть постановку Алвиса Херманиса - спектакль Горбачёв, в котором должны играть Хаматова и Евгений Миронов, которая сначала откладывалась из-за пандемии, теперь — из-за политической ситуации.
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