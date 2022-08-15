Кеосаян призвал отправить Хаматову и других протестующих звёзд в Донбасс

Тигран Кеосаян поставил Чулпан Хаматову выше тех артистов, которые отмалчиваются. Режиссёр похвалил актрису за то, что она чётко выразила свою позицию.

Кеосаян считает, что Хаматова совершила глупость. которая ей не позволяет отыграть всё назад. По его мнению, народная артистка России стала заложником ситуации.

"Она хотя бы четко выразила позицию. Многие ее коллеги предпочитают просто молчать, сидя на двух стульях", — сказал супруг Маргариты Симоньян.

Режиссёр уверен, что протестующие артисты могли бы применить свой талант в ЛДНР.

"Я считаю, что всех их нужно отправить на Донбасс, где они смогут выступить с театром и почитать свои стихи", — заявил Кеосаян.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала, как её предали коллеги после того, как она переселилась в Латвию. Актриса отметила, что из-за выступлений против спецоперации на Украине её теперь "выгодно пнуть".