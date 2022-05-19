EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Витязева: "Зеленский по “Азовстали” затеял игру на публику"
Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА
Володин: США, Канада и Швейцария — главные виновники кризисов в мире
Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях
ВСУ и Красный Крест проверили условия содержания пленных с "Азовстали"
В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*
Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя
Автор Мария Карева

Пользователи Сети предложили Кевину Спейси сыграть Путина в сериале Роднянского

Культура

Режиссёр Александр Роднянский планирует снять сериал, основой которого станет книга "Вся кремлёвская рать". Автор произведения Михаил Зыгарь преподнес историю России во времена правления Владимира Путина со своей точки зрения. Предполагается, что съёмки сериала будут проходить в студии AR Content в Лос-Анджелесе.

Пользователи Сети предложили несколько кандидатов на роль президента России. Некоторые комментаторы считают, что лучше всего молодого Путина сыграет Александр Петров. А роль президента в зрелом возрасте подойдёт Владимиру Машкову.

Некоторые заявили, что на роль главы государства необходимо пригласить голливудского актёра, например, Кевина Спейси, Дэниела Крейга или Леонардо Ди Каприо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Сергей Каргашин
лос-анджелес владимир путин
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Людмила Черткова Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!" Людмила Черткова Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Водитель автобуса рассказал, как вывозил пленных "азовцев"*: была мёртвая тишина
Витязева: "Зеленский по “Азовстали” затеял игру на публику"
Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА
Володин: США, Канада и Швейцария — главные виновники кризисов в мире
Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!"
Герман Клименко: уход Google никак не скажется на российских пользователях
ВСУ и Красный Крест проверили условия содержания пленных с "Азовстали"
В Норильске за сожжение георгиевской ленты задержан сторонник "Правого сектора"*
Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя
Соловьёв: "Зеленскому надо полгода с наркологом пожить перед встречей с Путиным"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников