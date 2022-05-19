Пользователи Сети предложили Кевину Спейси сыграть Путина в сериале Роднянского

Режиссёр Александр Роднянский планирует снять сериал, основой которого станет книга "Вся кремлёвская рать". Автор произведения Михаил Зыгарь преподнес историю России во времена правления Владимира Путина со своей точки зрения. Предполагается, что съёмки сериала будут проходить в студии AR Content в Лос-Анджелесе.

Пользователи Сети предложили несколько кандидатов на роль президента России. Некоторые комментаторы считают, что лучше всего молодого Путина сыграет Александр Петров. А роль президента в зрелом возрасте подойдёт Владимиру Машкову.

Некоторые заявили, что на роль главы государства необходимо пригласить голливудского актёра, например, Кевина Спейси, Дэниела Крейга или Леонардо Ди Каприо.