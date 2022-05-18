После начала военной спецоперации России на Украине Максим Галкин и Алла Пугачёва решили переехать в Израиль. Артист уже запланировал несколько концертов в государстве на Ближнем Востоке в начале лета. Судя по всему, звёздная семья не планирует возвращаться на родину.
Продюсер Сергей Лавров прокомментировал переезд российских артистов и предположил, что именно повлияло на такое решение. Он убеждён, что Галкин "сжёг все мосты" в России не просто так.
"Может, Галкину за его нынешние выступления тоже занесли денег из западных структур, которые запускают в Интернете антироссийскую пропаганду. Они же тратят миллиарды, чтобы везде кричали, какая Россия плохая. А лишь немногие артисты не продаются. И то пока им не предложат хорошую цену", — цитирует Лаврова "Экспресс газета".
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