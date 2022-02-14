Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдёт в очень узком кругу в Лос-Анджелесе, об этом сообщает Starhit.
Издание также уточняет, что там же пройдёт кремация, но похоронят актрису в Москве. При этом остаётся неизвестным, будет ли организовано прощание в России. Её муж режиссёр Валерий Тодоровский сейчас находится в США.
Ранее телеведущая Дарья Златопольская рассказала, что актриса Евгения Брик героически боролась с онкологией. По словам подруги, артистка не поддавалась унынию и всегда проявляла деятельное участие в жизни тех, кто её окружал.
Напомним, что о смерти актрисы Евгении Брик стало известно 11 февраля. Она скрывала свою болезнь от посторонних.
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