Певец Алёшин: от какой вредной привычки не мог отказаться Градский

Артист Анатолий Алёшин рассказал, что беспокоило композитора Александра Градского перед тем, как его не стало 28 ноября. Друг наставника шоу "Голос" рассказал, что, несмотря на проблемы со здоровьем и перенесённый COVID-19, Градский никак не мог отказаться от курения.

Алёшин утверждает, что у композитора был артроз, сердечная недостаточность и диабет, к которым добавился ещё и коронавирус, который ещё больше подорвал здоровье маэстро.

"Курил более двух пачек в день. Ему говорили: "Бросай курить!" И я говорил. Единственная его отговорка была: "Ну ты видишь, какой я толстый? Если я брошу курить, меня ещё больше разнесёт", — вспомнил Алёшин в ходе передачи на канале НТВ.

О плохом состоянии здоровья Александра Градского до этого рассказывал пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, у композитора вследствие поражения лёгких значительно уменьшился их жизненный объём, из-за чего он начал страдать от гипоксии. Положение спасал кислородный концентратор. Врач уверен, что Градскому с такими проблемами со здоровьем необходимо было запретить съёмки.

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