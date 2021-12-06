Артист Анатолий Алёшин рассказал, что беспокоило композитора Александра Градского перед тем, как его не стало 28 ноября. Друг наставника шоу "Голос" рассказал, что, несмотря на проблемы со здоровьем и перенесённый COVID-19, Градский никак не мог отказаться от курения.
Алёшин утверждает, что у композитора был артроз, сердечная недостаточность и диабет, к которым добавился ещё и коронавирус, который ещё больше подорвал здоровье маэстро.
"Курил более двух пачек в день. Ему говорили: "Бросай курить!" И я говорил. Единственная его отговорка была: "Ну ты видишь, какой я толстый? Если я брошу курить, меня ещё больше разнесёт", — вспомнил Алёшин в ходе передачи на канале НТВ.
О плохом состоянии здоровья Александра Градского до этого рассказывал пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, у композитора вследствие поражения лёгких значительно уменьшился их жизненный объём, из-за чего он начал страдать от гипоксии. Положение спасал кислородный концентратор. Врач уверен, что Градскому с такими проблемами со здоровьем необходимо было запретить съёмки.
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