Поклонники Градского винят Первый канал в смерти музыканта: "Загнали его"

В Москве прощаются с Александром Градским, а ценители творчества музыканта корят ТВ за то, что продолжали съёмки, несмотря на тяжёлое состояние композитора.

Близкий друг Александра Градского журналист Андрей Караулов поведал, что музыканта на съёмки шоу "Голос" приносили чуть ли не на носилках. Участники программы отмечают, что за кулисами постоянно дежурили врачи, чтобы спасти артиста, если ему внезапно станет плохо.

В прошлую пятницу на Первом канале показали последний выпуск шоу "Голос" с участием Градского. Фанаты шоу ранее отмечали, что в кадре Александр Борисович выглядит неважно.

После кончины народного артиста СССР у публики появилось основание укорить организаторов шоу, которые не могли не заметить плачевного состояния музыканта.

"Это огромная потеря, конечно же. Неожиданно как-то. Только что он сидел в жюри "Голоса", выбирал талантливых людей к себе в команду. Я видела на экране, как ему однажды стало плохо: он как-то странно склонил голову, заговорил высоким голосом. Неужели этого не замечали сотрудники программы?! Как будто бы загнали его", — процитировали слова бывшей свояченицы артиста Марианны Вертинской "Собеседник".

Актриса Елена Коренева отмечала, что артист во время разговора с трудом дышал и будто превозмогал себя, чтобы закончить мысль.

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