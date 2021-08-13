Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной торговле

Представители Эрмитажа обвинили лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в нелегальной торговле NFT-токенами с изображениями предметов из собрания музея.

NFT (non-fungible tokens) — это уникальный цифровой предмет. Его оригинальность и право собственности доказывается при помощи технологии блокчейн, базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

В мае этого года в Эрмитаже прошли съемки клипа на песню "Любимый город", которая была исполнена Линдеманном. Клип был тепло встречен в России. Однако спустя несколько месяцев выяснилось, что есть проблема.

В музее отмечают, что при подготовке проекта Линдеманна "NFTill" музыканту было направлено предостережение о нарушении лицензионной политики Эрмитажа, однако отклика на него не последовало, сообщает "Интерфакс".

Подчеркивается, что "использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием "Hermitage Edition", не было и не могло быть согласовано с музеем".

В музее уверяют, что при подготовке к съемкам с Линдеманном было подписано соглашение, в котором четко было указано, что изображения предметов интерьера и экспонатов музея могут быть использованы только в клипе.

В Эрмитаже собирались в конце августа устроить аукцион по продаже токенов с копиями работ ряда известных художников. В каком формате будут реализованы эти планы после произошедшего, пока непонятно.

Стоимость NFT-токенов может исчислять десятками, а то и сотнями тысяч долларов. И свои проекты уже запустили или собираются запустить многие известные личности. Например, хоккеист Александр Овечкин. "Я понимаю, что цифровое искусство может храниться вечно, я думаю, фанатам это действительно понравится", — заявил он в одном из интервью.

Так что претензии Эрмитажа понятны. Непонятно только, что в музее собираются предпринять дальше. Например, будут ли обращаться в суд или же попытаются урегулировать разногласия путем переговоров.