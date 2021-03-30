Василий Лановой умер с песней "От героев былых времен"

Последними словами актера Василия Ланового были фразы из песни "От героев былых времен". Так рассказала вдова народного артиста Ирина Купченко, вместе с ним лечившаяся от коронавируса.

По ее словам "Комсомольской правде", Лановой пытался продолжать заниматься актерским голосом, но у него не было сил на эти упражнения. Повторять текст песни ему надо было перед предполагаемым концертом к 50-летию фильма "Офицеры", в котором она звучала.

"У него была высокая температура, мысли путались, и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать", — говорит Купченко. По ее словам, приходилось петь или читать стихи — сначала "с интернета", потом они запомнились наизусть. Лановой умер, повторяя: "От героев былых времен".

Смерть актера наступила 28 января. Ранее друг Ланового Вячеслав Моцардо рассказал, что артист не жалел себя, так как не соблюдал режим самоизоляции, и по сути обвинил в печальном исходе организаторов концертов.